Beşiktaş 570 bin Euro kazandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçına çıkan ve Slovan Bratislava'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk puanını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle kasasına 570 bin Euro koydu ve bu sezon Avrupa'da ilk kez para kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçına çıkan ve Slovan Bratislava'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk puanını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle kasasına 570 bin Euro koydu ve bu sezon Avrupa'da ilk kez para kazandı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını kazandı. İlk 4 maçında 0 çeken ve grupta son sırayı alarak üst tura çıkma şansını 4 maç sonunda kaybeden siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava'yı mağlup ederek grup karşılaşmalarında ilk kez para kazandı. Gruplara katılım ücreti olarak daha önce 2 milyon 920 bin Euro kazanan siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava karşısında elde ettiği 3 puanla kasasına da 570 bin Euro koymuş oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon UEFA'dan toplamda 3 milyon 490 bin Euro kazanmış oldu.
(İHA)