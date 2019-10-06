Beşiktaş 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı, lig lideri Alanyaspor'u 2-0 ile geçti

Süper Lig'in ilk 6 haftada sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, Vodafone Park'da konuk ettiği lig lideri Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek beş hafta sonra üç puanla tanıştı.Beşiktaş'ın gollerini 49. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69.dakikada Malili futbolcu Diaby kaydetti.

06.10.2019 21:16
Beşiktaş 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı, lig lideri Alanyaspor'u 2-0 ile geçti

Üç puanlı Süper Lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 6 haftada sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği lig lideri Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek beş hafta sonra üç puanla tanıştı.


Beşiktaş'ın gollerini 49. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 69.dakikada Malili futbolcu Diaby kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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