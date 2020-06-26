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Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş, Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerken, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
26.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:56

Beşiktaş, Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerken, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'e verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenilen, geçen hafta ise Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u da 3-0 yenerek puanını 50'ye yükseltti.

Maçın 15. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in kırmızı kart görmesinin ardından 75 dakika 10 kişiyle mücadele eden ve 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Burak Yılmaz'dan bir gol, iki gol pası

Fraport TAV Antalyaspor maçında kart cezalısı olduğu için görev yapamayan Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 40. dakikasında takımını öne geçiren isim olan Burak Yılmaz, ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Yukatel Denizlispor maçında takımının kaydettiği iki golün pasını veren deneyimli futbolcu, İttifak Holding Konyaspor karşısında da Abdoulay Diaby ve Jeremain Lens'in attığı gollerin hazırlayıcısı oldu ve üç gole de doğrudan katkı sağladı.

Üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşayan Diaby ise bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Konyaspor düşme hattından çıkamadı

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle düşme hattından çıkma şansını kullanamadı.

Ligde son 3 maçta ikinci yenilgisini yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ersin Destanoğlu kalesini gole kapattı

Alman file bekçisi Loris Karius'un Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kaleye geçen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu, üçüncü maçında kalesini gole kapattı.

İlk kez Fraport TAV Antalyaspor maçında kaleye geçen ve 2 gol yiyen Ersin, Yukatel Denizlispor karşısında 1 golü engelleyememişti.

Genç kaleci, İttifak Holding Konyaspor mücadelesini gol yemeden tamamladı.

Boyd cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, 87. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı futbolcu, ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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