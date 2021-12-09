Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdığını duyurdu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Görev süresince profesyonel futbol takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Haberi Kaydet