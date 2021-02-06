Beşiktaş 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?
LoL League of Legends 2021 Kış Mevsimi başladı! 2021 Kış Mevsimi liginde birçok takımın oyuncularında değişiklik gözlendi. Bunun ardından takımların yeni kadroları merak edildi. Peki ligin iddialı isimlerin Beşiktaş LoL 2021 kadrosunda kimler var? Beşiktaş kadrosu ve oyuncu isimleri...
League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Beşiktaş yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
BEŞİKTAŞ 2021 YENİ LOL KADROSU
2021 Kış Mevsimi Beşiktaş kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Juuzou
Ormancı : Robin
Orta Koridor : Waena
Alt Koridor : Meshade
Destek : Mocha
Beşiktaş Akademi Kadrosu:
Üst Koridor : Asteroid
Ormancı : Risin
Orta Koridor : Pulse
Alt Koridor : Alive
Destek : Beplush810