Beşiktaş, 2020'yi ikinci sırada tamamladı

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek 2020 yılının son maçından 3 puanla ayrılan Beşiktaş, ligde de ikinci sıraya yükseldi.

Vodafone Park'ta Sivasspor'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, 2020'yi 3 puanla kapattı. Ligde oynadığı son 3 maçta BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'u yenerek 9 puan toplayan ve rakiplerinin puan kayıplarını da iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, aldığı sonuçların ardından puanını 28'e yükseltti ve 29 puanlı Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sıraya yükseldi. Boy gösterdiği 19 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırarak aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı olan siyah-beyazlılar. 2020 yılını 2. sırada tamamlamayı başardı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı