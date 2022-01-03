Beşiktaş, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak bakıyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Adnan Dalgakıran, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak baktıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyu AA muhabirine değerlendiren kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, "Daha önce de açıkladığımız gibi kupanın oynanması ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alırsa biz seve seve oynarız." dedi.

İkinci başkan Adnan Dalgakıran ise kupa maçının oynanmasını istediklerini ve bu organizasyonun uygun zamanda olmasını arzuladıklarını dile getirdi.

2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, "futbolda şike davası" süreci nedeniyle yapılmamıştı.

Hedef Antalyaspor maçı

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü oynanacak Turkcell Süper Kupa mücadelesine odaklandı.

Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kocadağ, "Zor bir maç olacak. Antalyaspor da ivme yakaladı, iyi futbol oynuyor. Şanslar eşit. Final maçları belli olmaz." ifadelerini kullandı.

Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kocadağ, "Çok ciddiye aldığımız bir organizasyon. Katar'a gidiyoruz. İlk defa Katar'da kupa maçı oynanacak. İlginç bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Süper Kupa'yı almak istediklerini belirten Adnan Dalgakıran ise "Bütün kupaları almak isteriz. Tek maçlık bir fırsat var ve bunu değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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