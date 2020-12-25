Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında kazandı!
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Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında kazandı!

25.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:46
Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında kazandı!

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanında Vida'nın golüyle kazanan Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında galibiyet aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanında Vida'nın golüyle kazanan Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında galibiyet aldı. En son 26 Ekim'de Denizli'den 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, Başkent'te elde ettiği galibiyetle zirveyle arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.

MKE Ankaragücü müsabakasını Vida'nın golüyle 1-0 kazanarak puanını 25 yapan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, ligde ilk kez 2 maç üst üste kalesini gole kapatırken, lider Alanyaspor'la puan farkını da 2'ye indirdi. Siyah-beyazlı ekip, aynı zamanda 2 ay aradan sonra İstanbul dışında galibiyete uzandı. En son 26 Ekim'de Denizlispor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu tarihten sonra İstanbul dışında boy gösterdiği maçlarda Gaziantep FK'ya 3-1, Alanyaspor'a da 2-1 kaybetmişti. Hafta sonunda Sivasspor'u konuk edecek ve 2020'yi bu maçla tamamlayacak olan Beşiktaş'ta hedef seneyi 3 puanla kapatarak zirve yürüyüşünü sürdürmek.

2020'nin son maçında Sivasspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin zorlu karşılaşmalara çıkacağı bu haftada hata yapmak istemiyor. Lider Alanyaspor, ligin flaş ekibi Gaziantep'e konuk olacak. 2. sıradaki Galatasaray da Trabzonspor deplasmanında ter dökecek. Beşiktaş'ın 1 sıra üzerinde bulunan Fenerbahçe ise haftayı bay geçecek. Geçtiğimiz hafta zirvedeki rakiplerinin aldığı mağlubiyetler sonrasında BB Erzurumspor'u mağlup ederek fırsatı tepmeyen siyah-beyazlılar, hafta sonunda da benzer bir fikstürle karşı karşıya.

Söz konusu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar doğrultusunda, siyah-beyazlıların zirveye çıkma şansı bulunuyor.

-İHA-

Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında kazandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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