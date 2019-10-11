Beşiktaş: 2-3

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Zeki Bocutçu, İbrahim ÜnalKARAYOLLARI: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)BEŞİKTAŞ: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Yağmur Mislina Kılıç, Büşra...

11.10.2019 22:17
Beşiktaş: 2-3

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zeki Bocutçu, İbrahim ÜnalKARAYOLLARI: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan)BEŞİKTAŞ: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Yağmur Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasu (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, İrem Çor, Fatma Beyaz)SETLER: 17-25, 26-24, 25-17, 18-25, 12-15SÜRE: 137 dakika (26, 34, 27, 31, 19)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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