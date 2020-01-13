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Beşiktaş 2-2 Altınordu Maç Özeti

Beşiktaş hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile karşılaştı. Beşiktaş, 9. dakikada Lens ile öne geçerken, Altınordu 2 dakika sonra Karius'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.Altınordu 24'te bu kez Atakan'ın golüyle skoru 2-1 yaparken, maçta son sözü 35. dakikada Burak Yılmaz söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi. İşte Beşiktaş-Altınordu maç özeti...

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi ile karşılaştı. Beşiktaş, 9. dakikada Lens ile öne geçerken, Altınordu 2 dakika sonra Karius'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Altınordu 24'te bu kez Atakan'ın golüyle skoru 2-1 yaparken, maçta son sözü 35. dakikada Burak Yılmaz söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi. İşte Beşiktaş-Altınordu maç özeti...

Kaynak: Dugout

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