Beşiktaş: 2-1 (İLK YARI)

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGALATASARAY: Muslera - Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, FalcaoBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin,...

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba , Onyekuru, FalcaoBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan TöreGOLLER: Dk. 11 Babel, Dk. 45+1 (P) Falcao (Galatasaray) - Dk. 42 (P) Ghezzal ( Beşiktaş ) SARI KARTLAR: Babel, Marcao, Donk (Galatasaray) - Josef, N'Sakala, Atiba (Beşiktaş)

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 11'inci dakikada Babel ve 45+1'inci dakikada penaltıdan Falcao kaydetti. Beşiktaş'ın golü ise 42'nci dakikada penaltıdan Ghezzal'dan geldi.2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasında Welinton'un kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.11'inci dakikada Gedson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.38'inci dakikada Ghezzal'ın kullandığı korner sonrasında Atiba, Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır öncesinde oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi.42'nci dakikada atışı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlak ve kaleci Muslera'yı farklı köşelere gönderdi: 1-1-44'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Gedson'un kullandığı serbest vuruş sonrasında Falcao, Atiba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.45+1'inci dakikada atışı kullanan Falcao, topu ağlara gönderdi: 2-1.45+5'inci dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Falcao'nun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN