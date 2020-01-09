Haberler » Spor » Beşiktaş 2-0 Mezokövesd-Zsory Maç Özeti - Spor

Beşiktaş 2-0 Mezokövesd-Zsory Maç Özeti

Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory ile karşılaştı. Mücadelenin 10. dakikasında Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Beşiktaş, 25. dakikada Atiba Hutchinson ile farkı 2'ye çıkardı.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Beşiktaş, Mezokövesd-Zsory'u 2-0 mağlup etti.

09.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:19

kampında çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory ile karşılaştı. Mücadelenin 10. dakikasında Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Beşiktaş, 25. dakikada ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Beşiktaş, Mezokövesd-Zsory'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler