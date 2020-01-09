Beşiktaş 2-0 Mezokövesd-Zsory Maç Özeti
Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory ile karşılaştı. Mücadelenin 10. dakikasında Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Beşiktaş, 25. dakikada Atiba Hutchinson ile farkı 2'ye çıkardı.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Beşiktaş, Mezokövesd-Zsory'u 2-0 mağlup etti.
09.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:19
Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory ile karşılaştı. Mücadelenin 10. dakikasında Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Beşiktaş, 25. dakikada Atiba Hutchinson ile farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Beşiktaş, Mezokövesd-Zsory'u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: Dugout
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