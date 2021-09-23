Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Süper Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Altay'la karşılaşacak Beşiktaş, 16 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de 7'nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Altay'la karşılaşacak Beşiktaş, 16 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi. Toplam 10 eksikle İzmir'e gelen siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip kafilede yer almadı. Takımlarına destek vermek için Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Beşiktaşlı taraftarlar, "Siyah, beyaz, şampiyon Beşiktaş" tezahüratları yaptı.

Kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

 Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Cristiano Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş 16 kişilik kadrosuyla İzmir'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 22:07:25. #1.17#