Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
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Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi

Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başkent ekibi karşısında evinde 14 maç sonra galip gelemedi.

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Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başkent ekibi karşısında evinde 14 maç sonra galip gelemedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakibi karşısında evinde 14 maç sonra kazanamadı. 17 Şubat 2002 tarihinde İnönü Stadı'nda Ersun Yanal yönetiminde Augustine ve Özgür Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanan Ankaragücü, bu tarihten sonra İstanbul'da Beşiktaş ile oynadığı 12 lig ve 2 Türkiye Kupası maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. 14 maçta da rakibini yenmeyi başaran Beşiktaş, 19 yıl sonra Ankaragücü'ne sahasında puan kaptırdı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi
Beşiktaş 14 maç sonra evinde Ankaragücü'nü yenemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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