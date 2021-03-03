Beşiktaş 118 yaşında!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş 118 yaşında!

03.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:20

1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet göster Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kazandı . Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet göster Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kazandı . Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 118 yaşında!

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere İrem Derici Hakan Akkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş 118 yaşında! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 13:21:31. #1.15#
title