Beşiktaş 118 yaşında!

1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet göster Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kazandı . Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.