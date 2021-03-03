Beşiktaş 118 yaşında!
1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet göster Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kazandı . Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.
1903'te kurulan ve günümüzde 14 branşta faaliyet göster Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 118. yaşını kutluyor. Futbol branşında ligde 15 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 9 kez Türkiye Kupası'nı kazandı . Siyah-beyazlılar, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi. Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.
Kaynak: Dugout