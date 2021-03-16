Beşiktaş, 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalara giden maçta 3-2 yenerek finale yükseldi.

Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlanırken Beşiktaş, Cyle Larin ile uzatma bölümünde attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi moral buldu.

10 yıl sonra finalde

Siyah-beyazlı takım, 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

16 kez finalde

Siyah-beyazlı ekip, 16. kez Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, 15 kez final oynadığı kupayı 9 defa kazanma başarısı gösterdi.

Medipol Başakşehir'e üçüncü kez üstünlük sağladı

Beşiktaş, Süper Lig'de en çok zorlandığı rakiplerden biri olan Medipol Başakşehir'i bu sezon üçüncü kez mağlup etti.

Ligdeki iki karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı ekip, kupada da rakibine üstünlük sağladı.

Beşiktaş, bu üç maçı da 3-2'lik skorlarla kazandı.

İki rakip arasında bu sezon oynanan 3 maçta toplam 15 gol atıldı.

Aboubakar oyuna devam edemedi

Karşılaşmada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Vincent Aboubakar, devrenin son dakikalarında sakatlık yaşadı.

Bir süre yerde kalan ve saha içinde tedavi edilen Aboubakar, tedbir amaçlı ikinci yarıda sahada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Aboubakar'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu.

Giuliano girer girmez golünü attı

Medipol Başakşehir'de Giuliano, oyuna girer girmez takımına eşitliği getiren golü attı.

Maçın 77. dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Giuliano, aynı dakika içinde Beşiktaş filelerini havalandırdı.

Rakibi karşısında 2-0'dan 2-2 eşitliği sağlamayı başaran Medipol Başakşehir, uzatmalarda yediği golle mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan