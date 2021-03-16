Beşiktaş 10 yıl sonra finalde
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Beşiktaş 10 yıl sonra finalde

16.03.2021 23:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:56
Beşiktaş 10 yıl sonra finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, tam 10 yıl sonra finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, tam 10 yıl sonra finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, Aboubakar ve Vida'nın ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçmiş ancak Deniz Türüç ve Giuliano'nun golleriyle 90 dakika 2-2 beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılar ilk uzatma devresinde dakikalar 102'yi gösterdiğinde Larin'in ayağından bulduğu golle skoru 3-2'ye taşıdı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Yarın oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek. Son olarak 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Beşiktaş, finalde penaltı atışları sonucunda o zamanki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir'i eleyerek kupayı kazanmayı başarmıştı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş 10 yıl sonra finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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