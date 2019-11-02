Beşiktaş: 1-2

02.11.2019 22:01

STAT: Antalya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran(xx), Mustafa Emre İyisoy (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Nazım Sangare (xx), Diego Angelo (x), Bahadır (x), Eren Albayrak (xx), Charles (xx), Chico (x)(Dk.23 Serdar Özkan xx), Chahechouhe (x)(Dk.46 Amilton xx), Ufuk Akyol (xx)(Dk.82 Ribeiro x), Mukaıru (xxx), Gustavo Blanco (xx)BEŞİKTAŞ: Karius (xx)- Gökhan (xx), Vida (xxx), Ruiz (xx), Rebocho (xx), Elneny (xx), Atiba (xxx), Lens (xx)(Dk.58 Burak Yılmaz x), Diaby (xxx), Ljajic (xx)(Dk.77 Oğuzhan x), Umut Nayir (xxx)(Dk.87 Güven Yalçın)GOLLER: Dk.9 Vida, Dk.11 Diaby (Beşiktaş), Dk.52 Mukaıru (Antalyaspor)SARI KARTLAR: Bahadır, Gustavo Blanco, Mukaıru (Antalyaspor), Umut Nayir, Rebocho (Beşiktaş)

SÜPER Lig'in 10'ncu haftasına 12 puanla 8'inci sırada giren Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve Victor Ruiz, Antalyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan N'Koudou, Douglas ile Dorukhan Toköz kadroda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar'a da kadroda yer vermedi.Bu arada Antalyasporlu futbolcular lösemiye dikkat çekmek için üzerinde 'İyilik sensiz olmaz' yazılı pankartla sahaya çıktı.4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Lens'in kafa vuruşunda Ferhat topa hakim olmayı başardı.7. dakikada Umut Nayir'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ljajic'in sol çaprazdan yaptığı vuruş, kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.9. dakikada Beşiktaş Ljajic ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Vida ceza alanı içi altı pas önünde topa kafa ile yükseldi. Vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1.11. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, orta sahadan gönderilen uzun topu Lens kafayla indirdi. Pozisyonu önlemek isteyen Eren Albayrak'tan topu kapan Diaby penaltı noktası yakınında bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-2.14. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Diaby'nin kafa vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.21. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Ferhat son anda köşeden çelmeyi başardı.35. dakikada Ufuk Akyol'un ceza alanı dışından sert şutu kaleci Karius'ta kaldı.45. dakikada orta alandan atılan uzun pasla rakip ceza alanına giren Lens'in vuruşu kaleci Ferhat'ta kaldı.İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde kapadı.52. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mukairu, hızla ilerleyerek Beşiktaş ceza alanına girdi. Bekletmeden vuruşunda top Karius'un solundan ağlara gitti: 1-2.70. dakikada kaleci Ferhat'ın kısa düşen pasını önünde bulan Ljajic uzak bir mesafeden topu boş kaleye göndermek istedi. Ancak meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.86. dakikada Antalyaspor mutlak golden oldu. Ribeiro'nun pasında altı pas içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın gelişine vuruşu kaleciden oyun alanına geri döndü.

Maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA

- Antalya