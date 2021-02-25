Beşikdüzü Kaymakamı Öztürk'ten Arsin OSB'ye ziyaret
25.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:53
Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Zekeriya Kalyoncu ile Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Zekeriya Kalyoncu ile Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Öztürk'ü, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı karşıladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebi, Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili Kaymakam Öztürk'e bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik