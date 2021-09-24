Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü

Denizli'nin Tavas ilçesinde besihanenin yanında bulunan kuyuya düşen büyükbaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde besihanenin yanında bulunan kuyuya düşen büyükbaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; besihaneden kaçan büyükbaş etrafta gezdiği sırada kuyuya düştü. Burada bir süre kurtarılmak için bekleyen büyükbaşın sesini duyan sahibi, itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri düşen düve için kurtarma çalışması başlattı. Kepçe yardımıyla aşağıya inen ekipler, halat ile bağladıkları büyükbaşı yukarı çekti. Başarılı operasyon sonucu kurtarılan büyükbaş hayvan, tekrar besihanesine bırakıldı. - DENİZLİ

Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü

Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü

Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AK Parti İl Başkan Yardımcısı koronadan öldü, babası acısına 1 gün dayanabildi

AK Parti İl Başkan Yardımcısı koronadan öldü, babası acısına 1 gün dayanabildi

 Bir babanın en acı anı! İnşaattan düşenin oğlu olduğunu, terliğinden anladı

Bir babanın en acı anı! İnşaattan düşenin oğlu olduğunu, terliğinden anladı

 Hastanenin önünde oturan doktoru, baldırından bıçakladı

Hastanenin önünde oturan doktoru, baldırından bıçakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Mustafa Şentop Şenol Güneş
Magazin Şevval Şahin Tanem Sivar
Spor Gazeteler Şenol Güneş Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mahmut Özer Fahrettin Koca Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Besihaneden kaçan düve kuyuya düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:28:43. #1.11#