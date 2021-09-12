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Besihaneden kaçan dana çarşı esnafına zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Besihaneden kaçan dana çarşı esnafına zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde besihaneden kaçan bir dana çarşı esnaflarına zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde besihaneden kaçan bir dana çarşı esnaflarına zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe çarşı merkezinde bir besihaneden kaçan dana cumartesi günleri kurulan çarşı merkezinde kurulan pazara geldi. Simental cinsi dana, çarşı esnafı ve vatandaşların korkulu rüyası oldu. Hayli mücadele eden vatandaşlar danayı bağlamada zor anlar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

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