BESİHANEDE YANGIN ÇIKTI
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BESİHANEDE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki besihanede çıkan yangında 1000 balya saman yandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki besihanede çıkan yangında 1000 balya saman yandı. Yangın saat 11.00 sularında Yayman köyündeki Hasan Hüseyin Koçpınar'a ait evinin bitişiğinde bulunan besihanede çıktı. Yangını fark eden Hasan Hüseyin Koçpınar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Sandıklı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, besihanedeki yanan samanların bir kısmı iş makinesi yardımı ile evin bitişiğindeki boş tarlaya çıkartıldı. İş makinesinin arızalanması üzerine samanların bir kısmı besihanede kalırken, kısa süre sonra besihanede yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Besihanede 1000 balya yanarak zarar gördü.

BESİHANEDE YANGIN ÇIKTI
BESİHANEDE YANGIN ÇIKTI
BESİHANEDE YANGIN ÇIKTI
BESİHANEDE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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