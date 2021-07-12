Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı
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Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı

Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan besihane yangınında 800'e yakın saman balyası yanarak kül oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan besihane yangınında 800'e yakın saman balyası yanarak kül oldu.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Yayman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin Koçpınar'a ait besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden besihane sahibi Koçpınar, durumu Sandıklı İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri besihane içerisinde bulunan yangına müdahale etti. İş makinesinin de yardımı ile yanan samanlar besihanenin avlusuna çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, 800'e yakın saman balyası da yangında zarar gördü. - AFYONKARAHİSAR

Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı
Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı
Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı
Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı
Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı
Besihanede çıkan yangında 800'e yakın saman balyası yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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