Besiciyi kandırıp, 11 ineğini götüren 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Besiciyi kandırıp, 11 ineğini götüren 3 şüpheli tutuklandı

Besiciyi kandırıp, 11 ineğini götüren 3 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

SAMSUN'da ineklerini satışa çıkaran besici Y.T.'yi dolandırıp, hayvanlarını kamyonet yükleyerek götüren 3 şüpheli tutuklandı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da ineklerini satışa çıkaran besici Y.T.'yi dolandırıp, hayvanlarını kamyonet yükleyerek götüren 3 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da 20 Aralık günü H.G. (54), N.E. (68) ve A.K. (53), hayvanlarını satılığa çıkaran besici Y.T. ile bir araya geldi. Çeşitli yalanlarla besiciyi kandıran şüpheliler, kamyonete yükledikleri 11 inek ile Kırıkkale'ye geldi. Y.T.'nin ihbarı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.41 bin TL karşılığında kentteki bir besiciye satıldığı belirlenen inekler ise jandarma tarafından sahibi Y.T.'ye teslim edildi.


Besiciyi kandırıp, 11 ineğini götüren 3 şüpheli tutuklandı

Besiciyi kandırıp, 11 ineğini götüren 3 şüpheli tutuklandı

Besiciyi kandırıp, 11 ineğini götüren 3 şüpheli tutuklandı

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