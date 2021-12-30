Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de büyükbaş hayvanlarını satmak isteyen vatandaşı dolandıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de büyükbaş hayvanlarını satmak isteyen vatandaşı dolandıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yaşayan Y.T. isimli şahıs, 11 büyükbaş hayvanını satışa çıkardı. Kendilerini alıcı olarak gösteren 3 şahıs, Y.T.'yi kandırarak büyükbaş hayvanları kamyonete yükleyip Kırıkkale'ye getirdi. Dolandırıldığını anlayan Y.T. ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, vatandaşı dolandıran şahısların H.G. (54), N.E. (68) ve A.K. (53) olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, ifadelerini ardından adliyeye sevk edildi. Benzer suçlardan kayıtlarının da olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarma tarafından yeri tespit edilen 11 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE

Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Besiciyi kandırıp 11 büyükbaş hayvanını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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