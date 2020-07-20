Besicinin kaybolan 12 büyükbaş hayvanını jandarma drone yardımıyla buldu Bayburt'ta bir yetiştiricinin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

Bayburt'ta bir yetiştiricinin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

Merkeze bağlı Çayırözü köyünde besicilik yapan V.A, otlamaları için meraya bıraktığı 71 büyükbaş hayvanından 12'sinin eksik olduğunu fark etti.

Köylülerin de yardımıyla yapılan aramadan sonuç çıkmaması üzerine jandarmaya haber verildi.

Hayvanların bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince drone ile havadan arama yapıldı.

Jandarma, büyükbaş hayvanları kayboldukları yerden 2 kilometre uzaklıkta dere yatağındaki çalılık alanda buldu.

Hayvanlarını teslim alan V.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA