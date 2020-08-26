- Besicilerin yaylalardaki 5 aylık kış hazırlığı sona erdi - Besicilerin yaylalardaki 5 aylık kış hazırlığı sona erdi Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalara çıkan vatandaşların kış hazırlığı sona erdi.

- Besicilerin yaylalardaki 5 aylık kış hazırlığı sona erdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalara çıkan vatandaşların kış hazırlığı sona erdi. 5 aydır saman toplayan vatandaşlar, ürünleri torbalara yükledikten sonra yaylalardan ayrılmaya başladı.

İlkbahar aylarında Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yaylalara çıkan vatandaşlar yaklaşık 5 aylık çalışmalarının ardından yayladan inmeye başladı. Gündüz sıcak gece soğuk olan yaylalarda 5 ay kalan besiciler, topladıkları samanları torbalara doldurdu. Kış hazırlıklarını tamamlayan besiciler, yaylalardan ayrıldı.

5 aydır yaylada bulunan Ferhan Gökçe isimli vatandaş, aylardır yaylada kaldığını ve kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Gökçe, "3 aydır biz buradayız. Faraşin Yaylası çok güzel ancak soğumaya başladı. Otları topladıktan sonra harmanladık şimdi de torbalara koyuyoruz. Bizim gibi bu işi yapan herkes yayladan ayrılmaya başladı" dedi.

Kaynak: İHA