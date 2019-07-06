Besicilerin saman telaşı

Araban ilçesinde hasadı tamamlanan arpa ve buğday tarlalarında yem telaşı başladı.

Araban ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kışlık sap ve saman ihtiyaçlarını tedarik etmek için, Araban Ovası'nda hasadı tamamlanan arpa ve buğday tarlalarında hummalı bir çalışmaya başladı.

Besiciler, kamyonlar ve traktörlerin römorklarına yükledikleri sap ve samandan oluşan balyaları, ahırların depolarına götürüyor.

Arabanlı hayvan yetiştiricisi Mehmet Koçer (53), gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Araban Ovası'nda bol yağışla birlikte arpa ve buğday hasadında sap ve saman bolluğu yaşandığını söyledi.

Bu yıl kış mevsiminde saman sıkıntısı yaşanmalacağını ifade eden Koçer, şöyle konuştu:

"Bu yıl kış mevsiminde yağışların bolluğu nedeniyle Araban Ovası'ndaki hububat ekili alanlarda yapılan hasat döneminde sap ve saman bolluğu yaşandı. Bu yıl saman sıkıntısı yaşamayacağımızı tahmin ediyoruz. 20 kilogramlık bir balyayı 8 liradan satın alıyoruz."

Kaynak: AA