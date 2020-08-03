Besicilerin ot toplama mesaisi başladı
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Besicilerin ot toplama mesaisi başladı

Muş'ta besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için biçtikleri otları toplamaya başladı.

03.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:20

Muş'ta besiciler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için biçtikleri otları toplamaya başladı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Gümüşalı köyündeki hayvan yetiştiricileri, tırpanla biçtikleri otları, atların arkasına bağladıkları çadırla topluyor.

Çiftçi Hamit Aykırt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, traktörü olmadığı için tarlasında biçtiği otları, atının arkasına bağladığı çadırla topladığını söyledi.

Biçilen otları patozlamaya hazır hale getirdiklerini belirten Aykırt, "Köyde geçimimizi çiftçilik ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını karşılamak için tarlada biçtiğimiz otları patoza veriyoruz. Otları samana çeviriyoruz. Hayvanlarımıza kışlık yem stoku yapıyoruz." diye konuştu.

Besicilerin ot toplama mesaisi başladı

Kaynak: AA

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