Besicilerin Mercan Dağları eteğindeki köylere zorlu yolculuğu
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Besicilerin Mercan Dağları eteğindeki köylere zorlu yolculuğu

Besicilerin Mercan Dağları eteğindeki köylere zorlu yolculuğu
01.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:02

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, karların eriyip otlakların çoğalmasıyla Mercan Dağları eteğindeki köylerine dönmeye başladı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, karların eriyip otlakların çoğalmasıyla Mercan Dağları eteğindeki köylerine dönmeye başladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış aylarının sert geçmesinden dolayı sonbaharda hayvanlarıyla yüksek rakımlı köylerinden ilçe merkezine göç eden besiciler, ilkbaharın gelmesiyle köylerine geri dönüyor.

Temel geçim kaynağı olan keçi ve koyun sürülerini sarp kayalıklar ve ıssız ormanlardan geçiren besiciler, Mercan Dağları'nın eteklerinde yer alan Mollaaliler, Şahverdi, Yarımkaya, Işıkvuran, Yakatarla ve Yazıören köylerine ulaşmak için zorlu yolculuk yapıyor.

Gittikleri yerlerde çadırda ya da barakalarda yaşayan besiciler, yaz boyunca hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü zorluğa göğüs geriyor.

Besici İlhan Zedef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelişiyle köyüne döndüğünü söyledi.

Kış aylarında hayvanlarına ilçe merkezindeki kışlaklarda baktığını belirten Zedef, şöyle konuştu:

"İlçemizde kış ayları sert ve çetin geçiyor. Biz de bu yüzden sonbaharda Mercan Dağları eteğindeki köyümüzden ilçe merkezine göç ediyoruz. Hayvanlarımıza ilçe merkezinde bakmak daha kolay oluyor. İlkbahar gelince de keçi ve koyunlarımı Işıkvuran köyüne götürüyorum ve yazı orada geçiriyorum. Sonbaharda da havalar soğuduğu için köyü terk ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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