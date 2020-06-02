Besicilerin 'koyun kırkma' telaşı
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Besicilerin 'koyun kırkma' telaşı

Kırıkkale'de besicilik yapan Doğan ve Ayşe Karakuş çifti, kırktığı küçükbaş hayvanlarının yünleri para etmeyince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Besicilerin 'koyun kırkma' telaşı
02.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:51

Kırıkkale'de besicilik yapan Doğan ve Ayşe Karakuş çifti, kırktığı küçükbaş hayvanlarının yünleri para etmeyince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanların da daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemi başlıyor. Vücutlarında bulunan yünden kurtulması için kırkılan koyunlarda gelişim daha iyi tamamlanırken parazitlerin de önüne geçiliyor. Koyun kırkma işlemi, küçükbaş hayvanların sayısıyla orantılı olsa da yaklaşık 15 gün sürüyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki yaylalarda besicilik yapan Doğan ve Ayşe Karakuş çifti de, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yapılan kırkma işleminin telaşını yaşıyor. 150 küçükbaş hayvana sahip olan Karakuş çiftçi, "kırklık" adı verilen makas ile bir koyunu yaklaşık 15 dakikada kırkıyor. Eskiden döşek, yorgan ve yastıklarda kullanılan koyun yünleri teknolojiye yenik düştüğü için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. İlçeye bağlı Bedesten köyünde besicilik yapan Doğan Karakuş, elektrikli kırkma makinesi alamadıkları için 150 küçükbaş hayvanını "kırklık makas" ile kırktığını ve zorluk yaşadığını söyledi.

"Yün para etmiyor ona buna hediye ediyoruz"

Koyun yününün eskiden satılabildiğini fakat şu an zorluk yaşandığını kaydeden Karakuş, "Şimdi eski usule göre kırklarla kırkıyoruz ama bunlar zor oluyor. Artık makine çıktı. Başkandan ricamız bize bir kırklık alıp hediye etmesi. Ben çocukluğumdan beri yapıyorum bu baba mesleği. Baba mesleğini bırakamadık. Güzel bir şey. Doğal hayatta yaşıyoruz. Doğal yerlerde davar güdüyoruz. Soğuk su içiyoruz. Her şey doğal. Herkesin bu işi yapmasını istiyorum. Toplam keçilerle birlikte 150 kadar davarım var küçük baş. Yün para etmiyor Ona buna hediye ediyoruz. Etinden faydalanabiliyoruz ama yün para etmediği için yoksullara ve ihtiyacı olanlara veriyoruz. Bunun bir maddi değeri olmadığı için ihtiyacı olanlara veriyoruz. Eskiden yorganlarda döşeklerde kullanılıyordu. Şimdi kimse kullanmıyor. Fabrikalar bile almıyor. Yün para etmiyor" dedi.

"İkimiz kırkıyoruz"

Eşine kırkma işleminde yardımcı olduğunu ifade eden Ayşe Karakuş ise, "Kırpma makinesi çıkmış ama alamadık. İkimiz kırkıyoruz. Yünlerini ihtiyacı olana veriyoruz. Alıcısı yok. Şimdi elyaf çıkmış. Köydekilere veriyoruz. İhtiyacı olana dağıttım. Eşim davar güdüyor. Ben de evin işlerini yapıyorum. Davar sağıyorum. Koyun kırpıyoruz. İki günde bitirdik. Eşime yardım ediyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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