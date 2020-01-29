: Besicilerin kış mesaisi

29.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:53

Van ve Bitlis'te geçen hafta etkili olan karın ardından başlayan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Bitlis'te de 3 köy dışındaki tüm yolları açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yollarda genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, besiciler de hayvanlarının bakımı için mesai harcıyor. Besiciler, yazın yüksek bölgelerde biriktirdikleri meşe ağaçlarının yaprakları ve otlarla hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde günün ilk ışıklarıyla yola çıkan besiciler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağların dik yamaçlarından ve vadilerden kızaklara yükledikleri ot ve meşe ağaçlarının dallarını köye indiriyor. Her gün yaklaşık 3 kilometre dağa tırmanan besiciler, meşe ağacının yapraklarıyla hayvanlarını besliyor, dallarını da yakacak olarak kullanıyor.

Besicilerden Ersin Mert, "İşimiz çok zor ama mecburuz. Bunu artık eğlenceye çevirdik. Dağda yol yok. Hepsi ağaç, kayalık ve dik yamaçlar. Bir yol belirleyip oradan gidiyoruz. Bazen tek başımıza bazen de tüm köylüler beraber geliyoruz. Yapraklarla hayvanları besliyoruz, dalları da tandırda yakacak olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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