Besicilerin kavurucu sıcakta "kışa hazırlık" mesaisi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, yazın etkili olan kavurucu sıcaklara rağmen hayvanlarının kışlık yemlerini çıkarmak için tarlada yoğun mesai harcıyor.

Küçükbaş hayvan sayısının yaklaşık 23 bin olduğu Ovacık'ta, besiciler kavurucu sıcaklara rağmen en önemli geçim kaynakları hayvanları için tarlada zorlu bir çalışma yürütüyor.

Günün erken saatlerinde uyanarak tarlaların yolunu tutan besiciler, hasat vakti yaklaşan yabani ot, yonca ve fiğ gibi yem bitkilerini tırpanlarla biçerek güneş karşısında kurutmaya bırakıyor.

Besiciler, sıcak havayla beraber iyice kuruyan ve nemi çekilen yem bitkilerini, daha sonra orak yardımıyla bir araya toplayıp harman makinesinde saman haline getiriyor.

Gün boyu güneş karşısında çalışan besiciler, elde ettikleri ürünleri sırtlarında, traktörde ya da kamyonette taşıyarak kış mevsimi için samanlıkta stokluyor.

Besici Nihat Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yaşlarından beri hayvanlarla iç içe olduğunu söyledi.

Hayvan yetiştiriciliğinin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Derman, "İlçemiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için ideal bir doğaya sahip. Ama kış ayları burada çok sert ve uzun geçiyor. Bu yüzden de yaz aylarında tarlalarda yetişen yoncaları, fiğleri biçerek samanlıklarda stokluyoruz. Havalar sıcak olduğu zaman tarlada çalışmak zor oluyor. Yaz döneminde yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Besici Deniz Can Varlıel de yaz aylarında hem hayvanları otlatmanın hem de tarlada çalışmanın zor ve yorucu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA