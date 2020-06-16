Besicilerin dolandırıcı endişesi
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Besicilerin dolandırıcı endişesi

DOĞU ve Güneydoğu Bölgesi'nde besicilik yapan yüzlerce kişi 'dolandırılma' endişesi ile yaşıyor.

Besicilerin dolandırıcı endişesi
16.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:02

DOĞU ve Güneydoğu Bölgesi'nde besicilik yapan yüzlerce kişi 'dolandırılma' endişesi ile yaşıyor. Besicilerin bu korkusu kurban bayramın yaklaşması ile daha da arttı. 54 yıldır besicilik yapan ve iki kez dolandırılarak 350 bin lira zarara uğradığını söyleyen Hayrettin Alıcı, "Kime güveneceğimizi şaşırdık" dedi.

    Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen başta Erzurum olmak üzere Kars ve Ağrı'daki hayvan üreticileri birçok dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Kime güveneceklerini şaşırdıklarını belirten besiciler, yaklaşan kurban bayramı ile birlikte bu endişelerinin daha çok arttığını bildirdi. Erzurum'un Tekman ilçesinin Yalınca köyünde yaşayan ve 54 yıldır besicilik yaptığını vurgulayan Hayrettin Alıcı, "Bugüne kadar iki kez dolandırıldım ve toplam 350 bin lira zararım oldu. Sürekli dolandırılma korkusu yaşıyoruz. Sadece Erzurum'da benim gibi geçimini besicilikle sağlayanlar yüzlerce kişi her yıl yaklaşık 10 milyon lirayı dolandırıcılara kaptırıyor. Mesela büyükbaş hayvan almak için Erzurum'a gelenler var. Önce aldıkları malın parasını ödüyor. Çevresine güven sağlıyor. Sonra fiyatının biraz üzerinde vadeli olarak toplu mal alıp gidiyor. Bir kaç ay sonra duyuyoruz ki iflas etmiş. Ne yapalım canını mı alalım? Şahsımda iki kez dolandırıldım ve 350 bin lira param gitti. Bu bana ve benim gibilere ders olduğu için şimdi peşin hayvanlarımızı peşin satıyoruz" diye konuştu.    Dolandırılma korkusunun herkes gibi kendisinde de olduğunu ifade eden Sırrı Güler ise "Artık kime güveneceğimizi şaşırdık. Bölgemizde dolandırılmayan besici sayısı çok az. O şanslı kişilerden biri de benim. Hele kurban bayramımın yaklaşması ile bu korku ve endişemiz daha da artıyor. Artık veresiye verme dönemi kapandı. Çoğu hayvanını peşin satıyor. Ne esnaflık kaldı ne de verilen o eski sözler" dedi.   Hayvancılık sektörünün çok geniş bir sektör olduğunu, besicilerin kurban bayramının yaklaşması ile daha da tedirgin olduğunu ifade eden Erzurum merkez Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman ise şunları söyledi:

"Buna nasıl önlem alınır? En azından hayvanlarını toplu halde vereceği kişi tanıdık ve güvenilir biri olmalı. Güvenli bir çek veya senet olmadığı sürece kesinlikle hayvanlarını vermemeli. Hele üzerine biraz fark koyup vadeli satışı ise hiç tavsiye etmiyorum. Malın değeri neyse satıp parayı peşin almalı. Günümüzde, besicilik en güzel borç ödeme kaynağı. Mesela benim birine borcum var, sizden gelip malı vadeli 5 kuruşta fazlaya ödeyerek alıyorum. Götürüp karşı tarafın borcunu ödüyorum. Eğer mal sahibine ödeme günüm geldiğinde bunu ödeyemiyorsam dolandırıcı yani dolandırmış oluyorum. Buna çok dikkat edilmesi lazım."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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