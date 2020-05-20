Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı
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Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde besicilerden büyükbaş hayvanları alarak yaklaşık 7 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen Volkan K. hakkında yapılan bireysel şikayetler, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı
20.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:58

 

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde besicilerden büyükbaş hayvanları alarak yaklaşık 7 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen Volkan K. hakkında yapılan bireysel şikayetler, takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Birbirleriyle tanışan besiciler aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını fark edip, şikayetçi olunca Volkan K. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Gölcük ilçesindeki köylerde besicilik yapan Adem Şen, Osman Tukat, Fuat Taştan, Cüneyt Tezgen ve Selahattin Kurt, farklı zamanlarda Volkan K. ile hayvan satışı konusunda anlaşarak büyükbaş hayvanları teslim etti. Ancak Volkan K., aldığı hayvanların parasını ödemedi, bir süre sonra da ortadan kayboldu. Besicilerin Cumhuriyet savcılıklarına bireysel olarak yaptıkları başvuruları takipsizlik kararıyla sonuçlandı.Bir süre sonra birbirleri ile tanışıp, aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını fark eden besiciler, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek birlikte başvuru yaptı. Yaklaşık 4 ay önce yapılan başvuruyu 'nitelikli dolandırıcılık' kapsamında değerlendiren Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Sulh Ceza Mahkemeleri'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, yakalanan Volkan K.?nın tutuklanmasına karar verdi. Volkan K. cezaevine gönderildi. İKİ KEZ DOLANDIRILDI Volkan K. tarafından iki kez dolandırılan Adem Şen, "2018 yılı Kurban Bayramı öncesinde Volkan K., bir arkadaş vesilesiyle gelip benden 400 bin TL değerinde hayvan aldı. Benim paramı ödedi. Daha sonra Gölcük, İzmit, Karamürsel'deki vakıf ve kurslarla anlaşma yaptığını ve 500 adet hayvana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu hayvanları benim temin etmemi istedi. Ben de 500 adet hayvan temin edemeyeceğimi söyledim. Fakat 250 tane hayvanı temin ettim. Volkan Kartal bu 250 hayvanın ödemesini yapmadı ve beni dolandırdı. Olay olduğunda 250 adet hayvan 2 milyon 120 bin TL değerindeydi. Bu paranın 500 bin TL'sini ödedi. 1 milyon 600 bin TL'sini ise ödemedi. 'Yurt dışından hayvan getirerek ödeyeceğim, bir çiftlikte hayvanlarım var onlarla ödeyeceğim ve bankadan kredi çekip ödeyeceğim' gibi türlü bahaneler sundu. Ancak hiçbir şekilde benim paramı ödemedi. Daha sonra yurt dışından hayvan getireceğini söyledi. Bu hayvanları getirebilmek için nakit paraya ihtiyacı olduğunu, doların yükseldiğini ve bu yüzden hayvanlara parasına yetmediğini söyledi. Ben de elimdeki imkanlarla, eşimden, dostumdan borç alarak 243 bin TL daha para verdim. Fakat Volkan K. bunları da aldıktan sonra benimle irtibatı kesti ve beni dolandırdı. Ben tek başıma savcılıklara 5 kez şikayetçi oldum. Bunların hepsinde takipsizlik kararları geldi.? dedi. Cumhuriyet Savcılığı'na hep birlikte gittiklerini söyleyen besici Şen, "Ben daha sonra 5-6 kişiyi daha benim gibi dolandırdığını öğrendim. Onlarla birleşerek hep birlikte Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk. Sağ olsunlar, 4 ay önce savcılık bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Volkan K. şu anda dolandırıcılıktan tutuklandı, cezaevinde. Ben mağdurum, paramı alamadım. Devletimden, yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum. Paramı almak istiyorum. Ben de borçluyum. Devletten kullanmış olduğum kredimi ödeyemedim. Esnaf arkadaşlarımdan aldığım borçlarımı ödeyemedim. Çocuklarımı okula gönderemiyorum. Benim bakmakla yükümlü olduğum 5 tane çocuğum var. Ben çok mağdur durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum." diye konuştu. 'İŞİMİZ İTİMAT VE GÜVENE DAYALI' Toplam 32 hayvanını vererek karşılığında anlaştığı 240 bin TL parasını alamadığını söyleyen Fuat Taştan ise, "Gölcük'te hayvan işiyle uğraşıyorum. 2019 yılında Volkan K. gelip, 240 bin TL değerindeki 32 hayvanımı aldı. Bizim hayvan alışverişi tamamen itimat ve güven üzerine kurulu bir iş. Biz de kendisine güvendik. Fakat daha sonra bu ödemeyi yapmadı. Kanuni yollardan şikayetçi olduk. Şimdi tutuklanmış. Fakat bizim mağduriyetimiz nasıl giderilecek onu bilmiyoruz. Yargıya güveniyoruz.? dedi. 'PARAYI PEŞİN İSTEDİM AMA YİNE DE DOLANDIRILDIM' Parayı peşin istemesine rağmen bir anlık gaflet ile dolandırıldığını anlatan Osman Tukat ise şöyle konuştu:  

"2018 yılında Kurban Bayramı'ndan sonra Volkan K. geldi. Benim ahırda 10 tane hayvanım vardı. Bunların değerini ben biçtim, o da kabul etti. Paramı peşin alacağımı söylediğimde hiçbir sıkıntı olmayacağını söyledi. Ertesi gün ahırın önüne kamyonu yanaştırdı. Kamyonu getirdiğinde saat sabah 07.00 idi. Hayvanları arabaya yükledik. 'Volkan parayı ver, beraber sayalım' dedim. O da, 'Ağabey saat daha 07.00, ben bu hayvanları mezbahaya götürüyorum. O işi halledeyim, o arada bankalar da açılsın. Saat 10.00'da seninle bankanın önünde buluşalım. Benim hesaptan senin hesabına parayı aktaralım' dedi. Ben kendisini daha önceden tanıdığım için bir anlık gafletle malımı verdim. Daha sonra saat 10.00 oldu. Volkan'ı aradım, telefonu kapalıydı. Şu anda Volkan K. tutuklu. Fakat bizim mağduriyetimiz nasıl giderilecek, onu merak ediyorum. Verdiğimiz parayı nasıl geri alacağız? Benim 123 bin TL alacağım var." 


Kaynak: DHA

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