Besicilere maske ve hijyen uyarısı Kırşehir canlı hayvan pazarının açılmasının ardından, besicilere maske ve hijyen uyarısı yapıldı.

Kırşehir canlı hayvan pazarının açılmasının ardından, besicilere maske ve hijyen uyarısı yapıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Kenan Şahin ve beraberindeki heyet, canlı hayvan pazarında denetimlerde bulundu.

Kurbanlıkların kesime uygunlukları hakkında bilgi veren Şahin, hayvan satıcılarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmaları ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla uzun süredir kapalı tutulan canlı hayvan pazar yerinin tekrar açılmasıyla hareketliliğin başladığını aktaran Şahin, "Hayvan üreticilerimizin özellikle maske takmalarını ve hijyen kurallarını hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Pazarda bulunan alıcı ve satıcılarımız da sosyal mesafe kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Satıcılara bereketli ve bol kazanç dileyen Şahin'e Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Alper Hakan Palabıyık, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yasin Ata ile Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik de eşlik etti.

Kaynak: AA