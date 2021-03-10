Besicilere destek için saha calışması
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Besicilere destek için saha calışması

10.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:44
Besicilere destek için saha calışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Korkuteli ilçesinde besicilere verilecek desteklerle ilgili saha çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Korkuteli ilçesinde besicilere verilecek desteklerle ilgili saha çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle üretimi ve üreticiyi desteklemeyi sürdürüyor. Tarımın yanı sıra hayvancılığa yönelik de destekleme çalışmaları yürütülüyor. Büyükşehir'in veteriner hekimleri ilçe ilçe gezerek, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve daha fazla verim almalarını sağlamak amacıyla saha çalışması yapıyor. Büyükşehir ekipleri son olarak Korkuteli'de saha çalışması gerçekleştirdi.

"Saha çalışması yapıldı"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü ekipleri Korkuteli'nin Bahçeyaka ve İmecik mahallelerinde besicilik yapan üreticileri yerinde ziyaret etti. Veteriner hekimler, tırnak ve ayak bakımı ile iç-dış parazit uygulaması yapılacak hayvanları inceleyerek tespit etti. Büyükşehir veterinerleri ayrıca vatandaşlara hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirme yaptı. İncelemede belirlenen hayvanların ilerleyen günlerde ücretsiz sağlık kontrolünden geçirilerek, tırnak kesim ve parazit ilaçlaması yapılacağı bildirildi. - ANTALYA

Besicilere destek için saha calışması
Besicilere destek için saha calışması
Besicilere destek için saha calışması
Besicilere destek için saha calışması
Besicilere destek için saha calışması
Besicilere destek için saha calışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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