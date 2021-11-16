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Besicilere destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Besicilere destek

Çukurova Belediyesi ile Çinli bir yem fabrikası arasında besicilere destek olmak amacıyla yeni işbirliğine gidiliyor.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediyesi ile Çinli bir yem fabrikası arasında besicilere destek olmak amacıyla yeni işbirliğine gidiliyor. Firma, Çukurova Belediyesi referansı ile yem alan besicilere her 20 torbada 1 torba yem hediye edecek.

Çukurova Belediyesi artan girdi maliyetleri nedeniyle zor dönemden geçen hayvancılıkla uğraşan çiftçilere destek oluyor. Bir yem fabrikası, Çukurova Belediyesi referansı ile yem alan üreticilere her 20 torbada 1 torba yem hediye edecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi aracılığıyla firmanın vatandaşlara istihdam sağlandığını ayrıca Çukurova'nın mahalle statüsüne geçen köylerinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere de yem bağışında bulunduğunu hatırlattı. Çetin, "Bu işbirliğinden çok memnunuz. Verdiğiniz destek ve işbirliği çabalarınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Fabrikanın genel müdürü Alex Ma da Çukurova Belediyesi ile oldukça yararlı bir işbirliği içinde olduklarını, birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti - ADANA

Besicilere destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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