Besicilere büyük destek: Yüzde 45 indirimli arpa dağıtımı başladı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'da yüzde 45 indirimli arpa almak isteyen besiciler, TMO'ya akın etti.
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da yüzde 45 indirimli arpa almak isteyen besiciler, TMO'ya akın etti.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Erzincan Ajans Amirliğinde hak sahibi besicilere yüzde 45 indirimli arpa dağıtımına başlandı. Besiciler, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden gelen mesaj üzerine TMO'ya akın etti. TMO önünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Dağıtımın ilçelerde yapılmasını talep eden besiciler, kuyruğun bu şekilde önüne geçilebileceğini söyledi. - ERZİNCAN