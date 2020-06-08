Besiciler sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı illerden biri olan Muş'ta besiciler, havaların ısınmasıyla sürülerini yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkarmaya başladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı illerden biri olan Muş'ta besiciler, havaların ısınmasıyla sürülerini yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkarmaya başladı.

Kentte hayvancılıkla uğraşan besiciler, havaların ısınmasıyla sürülerini yüksek kesimlerdeki serin yaylalara çıkartmak için hazırlıklarını tamamladı.

Besiciler, et ve sür veriminin artırmak için koyun, keçi, kuzu ve oğlaklardan oluşan sürülerini, zorlu yolculuğun ardından yaylalara çıkarıyor.

Üçevler köyündeki besiciler de hayvanlarını yaylaya çıkartarak, zorlu yaşam koşulları ile mücadele ediyor.

Besicilerden Hamdullah Yıldırım, yaylanın serin olduğunu, bazı bölgelerde karın erimediğini söyledi.

Yaylada 5 ay boyunca kalacaklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Özellikle gece çok soğuk olduğu için çadırda soba yakıyoruz. Burada huzurluyuz. Bu sene gecikmeli olarak yaylaya çıktık. Şu anda yaylada bu gün itibariyle hayvanlarımızı sağmaya başladık. Burada elde edeceğimiz sütü, peyniri ve yağı satıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Burada beslediğimiz kuzularımızı son baharda satıyoruz. Devletimizin verdiği desteklerle hayvancılık yapıyoruz."

Kaynak: AA