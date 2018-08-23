Besiciler Son Gün Kalan Kurbanlıkları İçin Alıcı Bekliyor

Tekirdağ'da bazı küçükbaş hayvan üreticileri, kurban kesiminin yapılabildiği son gün olan bayramın üçüncü gününde elde kalan kurbanlıklar için umutla alıcı bekliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında kurbanlıkları elinde kalan hayvan üreticileri satış yapmak için akşama kadar bekleyecek.

Bazı üreticiler çadırlarını toplarken bazı üreticiler de elde kalan hayvanlarını kasaplara verdi.

Malkara ilçesinden kurban pazarına gelen İrfan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kurbanlık satışında umduklarını bulamadıklarını söyledi.



Akkaya, pazara 120 hayvan getirdiğini ancak 20 tanesini satabildiğini ifade ederek, "İnsanlar bu sene kurbanlıklara rağbet göstermedi. Pazar yerine gelen yok neredeyse morallerimiz çok kötü. 120 hayvan getirdim pazara 20 tane satabildim. Kalanları geri götüreceğiz." dedi.



Hayvan satıcısı Rahmi Yılmaz da satamadığı kurbanlıkları geri götüreceğini aktardı.

Yılmaz, geçen yıla göre pazarın çok durgun olduğunu belirterek, pazara ümitle geldiklerini ama istedikleri satışı yapamadıklarını ifade etti.