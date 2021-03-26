Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan besiciler, karla kaplı ilçede zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan besiciler, karla kaplı ilçede zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri zorluyor. Ardahan'da küçükbaş hayvancılık merkezi olarak bilinen Çıldır ilçesinde besiciler, her gün hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor. Besiciler, lapa lapa yağan kara rağmen, küçük baş hayvanlarının yemleme işlemini açık alanda gerçekleştiriyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 01:08:02. #1.14#
title