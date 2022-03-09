Besiciler için TMO'da ucuz arpa başvuruları başladı - Haberler

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Besiciler için TMO'da ucuz arpa başvuruları başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Besiciler için TMO'da ucuz arpa başvuruları başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) besiciye satışı yapılacak olan arpa için başvurular başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) besiciye satışı yapılacak olan arpa için başvurular başladı.

Besiciler için ucuz fiyata arpa satışıyla bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) Mart ayı başvuruları başladı. Piyasa fiyatının neredeyse yarı fiyatına satışı yapılacak olan arpalar için besiciler 15 Mart'a kadar başvurularını yapabilecek. Piyasa fiyatı 4 bin liranın üzerinde olan 1 ton arpa için TMO'da 2 bin 500 lira fiyat belirlendi. Yüzde 8'den 1'e düşen KDV miktarıyla birlikte çiftçilerin cebinden diğer vergiler dahil 1 ton arpa için 2 bin 535 lira çıkmış olacak. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi, Mart, Arpa, Ekonomi, Haberler

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