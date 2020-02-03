Besiciler, erken doğan kuzular nedeniyle fazla mesai yapıyor

03.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:18

Van'ın Erciş ilçesinde koyunların erken doğum yapması besicilerin iş yükünün artmasına neden oldu.

İlçeye bağlı Aşağıgöze Mahallesi'nde besicilerin umutla beklediği kuzular dünyaya gelmeye başladı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı mahallede güçlükle hayvanlarının bakımını yapan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, erken başlayan kuzu doğumları nedeniyle fazla mesai yapıyor.

Sabah erken saatlerde kar altındaki ot ve samanı çuvallara doldurarak ezdikleri karın üstüne bırakan hayvan sahipleri, ağıllardan çıkardıkları küçükbaş hayvan sürüsünü burada besliyor.

Besicilerden Erdal Bayramhan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zor olduğunu belirterek, "Bu yıl koyunlarımız erken doğum yaptı. Biz yazın otları biçiyoruz ama kış için yeterli gelmiyor. Yarısını da satın alıyoruz. Tüm zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmek istiyoruz. Özellikle kışın verilen desteklerin artırılmasını istiyoruz. Yazın yaylaya çıkıyoruz, kışın da burada hayvanları besliyoruz." dedi.

Kaynak: AA