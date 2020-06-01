Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan ve küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaklaşık 6 ay yaylalarda otlatıldığı Kars'ta besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geciktirdikleri yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

01.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:50

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan ve küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaklaşık 6 ay yaylalarda otlatıldığı Kars'ta besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geciktirdikleri yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında havanın serin, otlakların da hayvanlar için daha besleyici olması nedeniyle özellikle 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'na giden besiciler, hayvanlarıyla yaya olarak kilometrelerce yol katediyor.

Vatandaşlar, hayvanları ile yaylaya çıkmadan 15 gün önce sabahın erken saatlerinde kalkıp araçla 2 saatlik yolun ardından yaylalarına gelip evlerindeki eksikleri tespit ediyor. Yaylalardaki evlerin eksikliklerini tamamlayan vatandaşlar daha sonra sürülerini getirip yayla mesaisine başlıyor.

Otlakları çiçeklerle kaplı yaylalarda tamiratları tamamlanan ahır ve evler, haziran ayının ilk haftasında vatandaşları ağırlamaya başlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Kars'ın önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yaylaların beslenme kalitesinin en iyi olabileceği iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğunu belirten Düzgün, "Mayıstan itibaren çiftçilerimiz hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. İlimizdeki her köyün mera alanı var ve yaklaşık 120-130 köyün de yaylası var. Kış ne kadar sert geçse de bahar ve yaz aylarında vatandaş açısından o oranda rahat ve kaliteli bir otlatma mevsimi yaşanıyor." dedi.

Yayla hazırlıkları tamamlandı, sıra yolculukta

Hayvanların yaylaya çıkmadan önce meralarda otlatıldığını anlatan Düzgün, "Karlar kalkmaya başladı, Akyaka, Digor ve kısmen Arpaçay yaylalarında ve merkez yaylalarında vatandaşlar yaylaya çıkma hazırlıkları başladı. Yaylalarda endemik bitki çeşitliği bakımından oldukça zengin ve bu sürede yetiştiriciler oldukça iyi verim alabilmekteler." diye konuştu.

Yayla hazırlığını tamamlayan besicilerden Yusuf Aykut, mayıs ayının ortalarında havaların ısınmasıyla yaylalara gelip eksikleri giderdiklerini söyledi.

Aykut, yaylaların boş kaldığı dönemlerde yıkılan bazı alanları onardıklarını ifade ederek, "Yayla dönemini daha sağlıklı geçirebilmek için hayvanlarımızı getirmeden önce buradaki yerlerimizi kontrol ediyoruz. Tamir işlerini her yıl yapıyoruz, yıkılan duvarları tamir ediyoruz, bugün de evin üstünü, ağılları yapacağız." şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Hikmet Aydın da buzağıların için yapılan yerleri yeniden onardığını belirterek, "Yaylada çalışmalarımız başladı, köyden saat 07.30 da traktörle yola çıkıp geldik. Yayladaki tamiratları yapacağız, buzağılar için yaptığımız yer çökmüş onu söküp yeniden yapacağız." dedi

"Onların yeri rahat olmasa bende rahat edemem"

Aydın, hayvanların kendileri için çok değerli olduğunu anlatarak, "Onların yeri rahat olmazsa ben de rahat edemem. Buzağılar ve diğer hayvanlar bizim için çok önemli, bizler kadar onların da yaylada rahat etmesi lazım. Burada doğa çok güzel, yaylada çalışmak çok keyifli, her yer rengarenk çiçeklerle dolu." ifadesini kullandı.

Besici Abdurrahman Aydın ise yayla hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Aydın, "Nasip olursa yaylaya çıkacağız. Yaylada kendi kaldığımız yer yıkılmış, yeniden duvar örmeye başladık, 08.00 gibi gelip çalışmaya başladık. Akşam karanlık çökene kadar devam edip sonra köye geri döneceğiz." açıklamasında bulundu.

Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Hasan Polatkan Zülfü Demirbağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Ayça Varlıer Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mete Gazoz Ozan Kabak Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:53:02. #1.14#
title