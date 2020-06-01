Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan ve küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaklaşık 6 ay yaylalarda otlatıldığı Kars'ta besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geciktirdikleri yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor
01.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:50

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan ve küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaklaşık 6 ay yaylalarda otlatıldığı Kars'ta besiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geciktirdikleri yaylalara göç etmeye hazırlanıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında havanın serin, otlakların da hayvanlar için daha besleyici olması nedeniyle özellikle 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'na giden besiciler, hayvanlarıyla yaya olarak kilometrelerce yol katediyor.

Vatandaşlar, hayvanları ile yaylaya çıkmadan 15 gün önce sabahın erken saatlerinde kalkıp araçla 2 saatlik yolun ardından yaylalarına gelip evlerindeki eksikleri tespit ediyor. Yaylalardaki evlerin eksikliklerini tamamlayan vatandaşlar daha sonra sürülerini getirip yayla mesaisine başlıyor.

Otlakları çiçeklerle kaplı yaylalarda tamiratları tamamlanan ahır ve evler, haziran ayının ilk haftasında vatandaşları ağırlamaya başlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Kars'ın önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yaylaların beslenme kalitesinin en iyi olabileceği iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğunu belirten Düzgün, "Mayıstan itibaren çiftçilerimiz hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. İlimizdeki her köyün mera alanı var ve yaklaşık 120-130 köyün de yaylası var. Kış ne kadar sert geçse de bahar ve yaz aylarında vatandaş açısından o oranda rahat ve kaliteli bir otlatma mevsimi yaşanıyor." dedi.

Yayla hazırlıkları tamamlandı, sıra yolculukta

Hayvanların yaylaya çıkmadan önce meralarda otlatıldığını anlatan Düzgün, "Karlar kalkmaya başladı, Akyaka, Digor ve kısmen Arpaçay yaylalarında ve merkez yaylalarında vatandaşlar yaylaya çıkma hazırlıkları başladı. Yaylalarda endemik bitki çeşitliği bakımından oldukça zengin ve bu sürede yetiştiriciler oldukça iyi verim alabilmekteler." diye konuştu.

Yayla hazırlığını tamamlayan besicilerden Yusuf Aykut, mayıs ayının ortalarında havaların ısınmasıyla yaylalara gelip eksikleri giderdiklerini söyledi.

Aykut, yaylaların boş kaldığı dönemlerde yıkılan bazı alanları onardıklarını ifade ederek, "Yayla dönemini daha sağlıklı geçirebilmek için hayvanlarımızı getirmeden önce buradaki yerlerimizi kontrol ediyoruz. Tamir işlerini her yıl yapıyoruz, yıkılan duvarları tamir ediyoruz, bugün de evin üstünü, ağılları yapacağız." şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Hikmet Aydın da buzağıların için yapılan yerleri yeniden onardığını belirterek, "Yaylada çalışmalarımız başladı, köyden saat 07.30 da traktörle yola çıkıp geldik. Yayladaki tamiratları yapacağız, buzağılar için yaptığımız yer çökmüş onu söküp yeniden yapacağız." dedi

"Onların yeri rahat olmasa bende rahat edemem"

Aydın, hayvanların kendileri için çok değerli olduğunu anlatarak, "Onların yeri rahat olmazsa ben de rahat edemem. Buzağılar ve diğer hayvanlar bizim için çok önemli, bizler kadar onların da yaylada rahat etmesi lazım. Burada doğa çok güzel, yaylada çalışmak çok keyifli, her yer rengarenk çiçeklerle dolu." ifadesini kullandı.

Besici Abdurrahman Aydın ise yayla hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Aydın, "Nasip olursa yaylaya çıkacağız. Yaylada kendi kaldığımız yer yıkılmış, yeniden duvar örmeye başladık, 08.00 gibi gelip çalışmaya başladık. Akşam karanlık çökene kadar devam edip sonra köye geri döneceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Çetin Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Mete Gazoz Ozan Kabak Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Besiciler çiçeklerle süslenen yaylalarına kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:50:09. #1.14#
title