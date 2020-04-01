Besiciden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan besici Mehmet Yagal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışta bulundu.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan besici Mehmet Yagal, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışta bulundu.

Koronavirüs salgını ile mücadelede mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sürüyor.

Silifke'de hayvancılıkla uğraşan Yagal da satışını yaptığı koyunların birinden elde ettiği gelir ile kampanyaya destek sundu.

Yagal, yaptığı açıklamada, bu dayanışmayı çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ifade eden Yagal, "Sürümde bulunan bir koyunu satarak 1453 lira gelir elde ettim. Bu parayı kampanyaya bağışlıyorum. Gönlümden geçerek yaptığım bir destek." dedi.

Kaynak: AA