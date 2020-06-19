Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
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Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Yusuf Duman (55), yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
19.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:15
BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Yusuf Duman (55), yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. 

Edremit-Havran Köprülü Kavşağı'ndan otomobiliyle geçenler, yol kenarındaki çalılıklar arasında ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, cesedin Yusuf Duman'a ait olduğunu belirledi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü saptanan Duman'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Havran'a bağlı Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yapan Duman'ın piyasaya borcu olduğu tespit edildi. Jandarma soruşturma başlatılırken, bölgede çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin şüpheli olarak arandığı bildirildi.

 


- Havranbalıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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