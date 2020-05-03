Besi ve süt üreticisi korona virüse rağmen talepleri karşılamakta zorlanıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce hayvancılık faaliyetlerine başlayan Uğur Küpler isimli üretici, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen süt üretimini yaklaşık iki katına çıkardı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce hayvancılık faaliyetlerine başlayan Uğur Küpler isimli üretici, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen süt üretimini yaklaşık iki katına çıkardı.

İlçeye bağlı Kırıklar köyünde yaşayan Uğur Küpler isimli vatandaş 2010 yılında kendi sermayesiyle hayvancılık faaliyetlerine başladı. Küpler, 2015 yılında da devletin teşvikiyle başlatılan Kırsal Kalkınma Destekleri projesinin onaylanmasının ardından kurduğu mandırada hem süt hem de besi üreticiliği yapıyor. Öte yandan, 400 dekarlık alanda bitkisel üretim yapan Küpler, 70 büyükbaş hayvanın bulunduğu mandırada korona virüs öncesi 400 litre süt üretimi elde ederken, virüs sonrası talepten dolayı 750 litreye kadar süt üretimi gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, pandemi sürecinin bütün sektörlerin olumsuz etkilendiği bir süreç yaşattığını ve bu süreci atlatmak için bir takım girişimler içerisinde bulunduklarını söyledi.

Ayvalık, gerek hayvancılık işletmelerinin gerek bitkisel üretim işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar için gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, "Biz bu sürecin başında ilk olarak üretimin ve arzın devamlılığı noktasından üretimin aksamadan devam edebilmesi için gerekli kısıtları ortadan kaldırıcı olan tedbirleri aldık. Onlar için gerekli seyahat belgelerini ivedilikle düzenledik. Bir de bozulma riski olan ürünleri pazara sevkinde seferber olduk. Üretimin aksamadan devam etmesi tabi ki önemli olduğu kadar sağlıklı gıdanın tarladan çatala kadar olan bölümde ne kadar önemli olduğunu bizlere burada dile getirdi. Bu konuda gerekli güvenlik, hijyen tedbirlerini de kurum olarak aldık. Sahada güvenilir gıdanın üretilmesi noktasında arkadaşlarımızla beraber seferber olduk" diye konuştu.

"Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağladık"

Uğur Küpler isimli üreticinin salgın sürecinin başından beri kendileri ile iletişime geçtiğini dile getiren Ayvalık, "Üreticimizin ahırında 70 baş büyük hayvan bulunmakta, 30 tanesi sağman ineği. Kendi sütünü satıyor. O da sürecin başından itibaren bizlere ulaştı. Karşılaşabileceği olumsuzlukları dile getirdi. Bizler de ilçe müdürlüklerini talimatlandırdık. Yapılması gereken önlemler hususunda kendilerini bilgilendirdik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağladık. Kendisi 400 dekarlık bir alanda bitkisel üretim yapmakta. Görüşmelerimizde bu alanın daha da arttırılması noktasında kendisi ile hemfikir olduk" ifadelerine yer verdi.

"Süt üretirken talepler çoğaldı"

Hem besi hem de süt üreticiliği yapan Uğur Küpler de korona virüs salgını ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı acil eylem planı ile herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını açıklayarak, şunları söyledi: "Hatta bizim için korona virüs var mı yok mu belli bile değil. Giriş çıkışlarda aldığımız izinlerle rahatlıkla geçebilmekteyiz. Günde 400-500 litre süt üretirken talepler çoğaldı. Biz de talebi karşılamak için büyümek zorunda kaldık. Önceleri günde 400-500 litre süt üretirken şu anda günlük 700-750 litre süt üretiyoruz. Bu iş bizde talep patlamasına sebep oldu. Üretimimize devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Saman ve yemi sezon başında tedarik ettiğimiz için yeni bir sezona kadar Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Hatta dışarıdan bildiğimiz bazı çiftliklerden süt tedarik ediyoruz."

"Daha da çok üreteceğiz"

Korona virüs sürecinde vatandaşların hiçbir şekilde endişelenmesine gerek olmadığını kaydeden Küpler, "Çünkü biz üretmek için varız. Daha da çok üreteceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Türkiye geneli olarak her türlü tedariği karşılayabiliriz. Ülkemiz, vatanımız ve milletimiz olarak biz elimizi taşın altına koyarız" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA