18.09.2019 16:26

Besi çiftliği hangarında dev kaçak alkol ve tütün operasyonu

Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken toplam 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR - İzmir Menemen'deki besi çiftliği hangarına düzenlenen kaçak alkol ve tütün operasyonunda, şişelenmiş sahte etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile sahte ve kaçak işlenmiş nargile tütünü ele geçirildi. İki ayrı depoya düzenlenen operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Menemen'de bir besi çiftliği hangarında sahte etil alkol şişelendiği ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, Menemen Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 litrelik bin 570 şişe sahte etil alkol, 6 bin 100 litre şişelenmeye hazır etil alkol, 83 bin adet etil alkol ve içki etiketi, 9 bin adet bilyeli etil alkol ve içki şişesi kapağı ile iki adet 500 litrelik plastik tank ele geçirilerek el konuldu. Şüpheliler İ. C., B. S., G. A. ve M. U. gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.

Ayrıca besi çiftliği içerisindeki başka bir depoda sahte ve kaçak işlenmiş nargile tütünü imal edildiğinin tespiti üzerine Menemen Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucu 2 bin 968 kilo paketlenmiş, işlenmiş paketlenmeye hazır ve işlenmemiş nargile tütünü, 35 kilo gıda boyası, 50 litre gliserin, 5 litre karışık nargile aroması, 10 bin adet nargile tütünü etiketi, 7 bin 550 adet ambalaj poşeti, 250 adet ambalaj kutusu, bir adet paketleme makinesi, dört adet elektronik terazi ve tartı aleti ile bir adet doğrama makinesi ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli M. G. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA